Jair Bolsonaro na embaixada da Hungria





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) está no centro de uma nova investigação da Polícia Federal após ter permanecido na embaixada da Hungria, em Brasília, entre os dias 12 e 14 de fevereiro deste ano.

Segundo informações divulgadas pelo jornal New York Times, Bolsonaro teria ficado dois dias na embaixada após a operação da PF que apreendeu seu passaporte em 8 de fevereiro.



A PF iniciou a investigação para determinar se Bolsonaro organizou uma tentativa de fuga para a Hungria, de acordo com a Folha de S.Paulo. A suspeita é que o ex-presidente planejou se exilar no país europeu, aproveitando sua boa relação com o presidente húngaro, Viktor Orbán, líder de extrema-direita.

A embaixada da Hungria, estando fora do alcance da segurança nacional brasileira, poderia oferecer um local seguro para Bolsonaro em caso de uma possível prisão determinada pela justiça brasileira.

Além dessa investigação, a Polícia Federal também está apurando um suposto plano de golpe liderado por Bolsonaro. Essa nova frente de investigação acrescenta mais complexidade ao cenário político já tumultuado.





O ex-presidente, por sua vez, nega veementemente todas as acusações. Em declarações à imprensa, Bolsonaro afirmou que sua permanência na embaixada da Hungria foi uma mera coincidência de agendas e que não há fundamento nas acusações de envolvimento em planos de golpe.

