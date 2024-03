Reprodução / New York Times Jair Bolsonaro dentro da embaixada da Húngria

Quatro dias depois que teve seu passaporte apreendido pela Polícia Federal em 8 de fevereiro, Jair Bolsonaro se hospedou por dois dias na embaixada da Hungria no Brasil, de acordo com informações obtidas pelo jornal New York Times e confirmadas pelo ex-presidente ao Metrópoles.

Bolsonaro e dois assessores tiveram o documento apreendido sob acusações de terem planejado um golpe depois que ele perdeu as eleições presidenciais de 2022.

Impossibilidade de prisão

O fato foi revelado pelo jornal estadunidense, que teve acesso a vídeos do sistema de segurança da representação diplomática no Brasil. Segundo a reportagem, as imagens captadas mostram que Bolsonaro chegou à embaixada no dia 12 de fevereiro.

De acordo com o NYT, o ex-presidente ficou na embaixada durante os dois dias seguintes (13 e 14 de fevereiro), acompanhado por dois seguranças e na companhia do embaixador húngaro e de membros da equipe diplomática.

Uma vez que Bolsonaro é alvo de diversas investigações criminais, ele não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira, porque o local está legalmente fora do alcance das autoridades nacionais, protegido pela Convensão de Viena.

Ainda de acordo com NYT, a estadia na embaixada teria relação com o ex-presidente tentar aproveitar de sua amizade com o primeiro-ministro Viktor Orban, da Hungria, em uma possível tentativa de escapar da justiça enquanto enfrenta investigações criminais no seu país.