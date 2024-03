MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente do União Brasil, Luciano Bivar









Luciano Bivar, atual presidente do União Brasil, foi afastado temporariamente pela Executiva do partido. Antonio Rueda, vice-presidente da sigla, é quem assumirá o comando a partir de agora.





Onze pessoas votaram a favor de seu afastamento. Houve 5 votos contra e uma abstenção. Bivar participou da reunião por vídeo. A decisão foi resultado da representação assinada por parlamentares da sigla para solicatar seu afastamento da presidência do partido, além de sua expulsão e cancelamento de filiação.

Bivar tentava a todo custo adiar a decisão. A todo momento o deputado pedia "questão de ordem" e ainda tentou impedir a participação de Antônio Rueda e Maria Emília de Rueda, tesoureira do partido. Por conta disso, teve seu microfone cortado por ACM Neto.

O pedido foi motivado após ameaças vindas de Luciano Bivar contra Antônio Rueda, eleito no fim de fevereiro para comandar o partido. Além disso, o agora ex-presidente da sigla é acusado de "desfiliar deputados do Rio de Janeiro sem consultar a Executiva do partido".

Seu afastamento é provisório; o Conselho de Ética do partido analisará o caso e pode efetivar a determinação em até 60 dias. Bivar tem mais cinco dias para apresentar sua defesa.

Relembre o caso

Antônio Rueda acusa o deputado de incendiar sua casa e de sua irmã no Pernambuco . O agora presidente da sigla vai acionar o STF, que juntará a ação a outro pedido de inquérito, para investigar as ameaças de Bivar a Rueda e seus familiares.

Bivar não aceitou a eleição do partido e a contesta publicamente. Em entrevista coletiva, o deputado contou que "acabaria com a raça política" de Rueda. Para o ex-presidente, a frase proferida não foi em tom de ameaça.

