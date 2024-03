redacao@odia.com.br (IG) Luciano Bivar enfrenta crise no União Brasil





Uma turbulência política está abalando as estruturas do União Brasil, com importantes figuras da sigla dando como certa a expulsão do deputado federal Luciano Bivar. As acusações contra Bivar são tratadas como extremamente graves, e a futura direção do partido planeja remover antecipadamente o parlamentar da presidência, seguido pela sua exclusão da lista de filiados.

O embate interno ganhou destaque após Bivar ser alvo de uma ação interna do União Brasil relacionada a uma suposta ameaça à filha de 11 anos de Antonio Rueda, futuro presidente do partido.

A situação se agravou com o incêndio nas residências litorâneas de Rueda, levando membros do partido a acusarem Bivar de envolvimento no episódio, acusação veementemente negada pelo próprio.

A crise interna também é impulsionada pelo desejo do grupo de Rueda e ACM Neto de afastar Bivar do partido, temendo que suas ações possam provocar uma guerra interna prejudicial às eleições municipais de 2024 e ao pleito de 2026.





Aliados defendem Bivar

Por sua vez, os aliados de Bivar acusam Rueda e ACM Neto de traição, afirmando que estão buscando manchar publicamente a imagem do deputado. Diante desse cenário, os apoiadores de Bivar prometem se mobilizar para evitar sua expulsão do União Brasil, garantindo que farão oposição à gestão de Rueda no comando do partido.

Caso Bivar seja afastado nos próximos dias da presidência, Rueda assume antes do prazo. Estava previsto que o futuro presidente do União Brasil assumiria o cargo apenas em maio.