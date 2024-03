MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Presidente do União Brasil, Luciano Bivar

Luciano Bivar, presidente do União Brasil, negou envolvimento no incêndio que atingiu a casa de Antonio Rueda, ex-aliado e principal adversário na disputa pelo comando do partido.

A defesa de Bivar explica que o termo “morto” foi tirado de contexto, já que foi usado pelo deputado para se referir ao término da relação de amizade dos dois.

“[...] Jamais o representado se dirigiu ao Sr. Antônio Rueda com o objetivo de ameaçá-lo fisicamente e nem tampouco à sua família. O que se deu foi que o representado expressou para o Sr. Antônio Rueda que ele estava “morto” no contexto da relação pessoal de amizade e profissional”, diz a defesa.

Integrantes do partido fizeram duas denúncias após o atrito, que culminaram em um processo que pode afastá-lo da presidência e expulsá-lo do União Brasil.

Incêndio

A residência de veraneio de Rueda, situada em Pernambuco, foi alvo de um incêndio na noite do dia 11 de março. A casa de Emília Rueda, irmã de Rueda e tesoureira do partido, também foi atingida. As duas residências ficam na praia de Toquinho, no litoral sul do estado.