Reprodução Casa de Rueda é incendiada





O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, anunciou nesta terça-feira (12) que há indícios de crime no incêndio que atingiu as casas do advogado Antonio Rueda, presidente eleito do União Brasil, e de sua irmã, Maria Emília Rueda, tesoureira do partido.

Durante uma coletiva de imprensa, Carvalho afirmou que “há indícios mais do que suficientes de que o incêndio seria criminoso porque aconteceu em duas casas. Suspeita não temos. Só vamos ter retorno sobre autoria quando o inquérito for concluído".

A polícia realizou perícia nas residências na manhã de hoje e colheu depoimentos. O relatório com o laudo técnico será concluído em até 10 dias e entregue aos investigadores, ressaltando a prioridade dada ao caso para que nenhuma prova técnica seja perdida.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio, que ocorreu na noite anterior (11), causou danos aos móveis das casas. Antonio Rueda e sua irmã foram tratados como vítimas, e ambos solicitaram uma investigação minuciosa do caso, levantando a possibilidade de um atentado político.





Internamente, dirigentes do União Brasil começaram a apontar o atual presidente do partido, Luciano Bivar, como possível envolvido no incidente. Bivar, por sua vez, negou veementemente qualquer participação no ocorrido.

O conflito entre Bivar e Rueda, antes aliados, tem se intensificado, e o deputado Bivar enfrenta o risco de ser expulso do partido, em meio à guerra interna que tem marcado o cenário político do União Brasil.