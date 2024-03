Reprodução Jair Renan Bolsonaro foi acusado pelo MP





O Ministério Público do Distrito Federal denunciou Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelos crimes de lavagem de dinheiro, uso de documento falso e falsidade ideológica. A denúncia foi apresentada após uma investigação da Polícia Civil, que revelou indícios de irregularidades relacionadas a empréstimos bancários não pagos.

A suspeita teve origem em uma declaração falsa de faturamento no valor de R$ 4,6 milhões da empresa Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia, supostamente utilizada para obter empréstimo bancário.

O relatório dos investigadores aponta que as declarações apresentadas ao banco são falsas, tanto em aspectos materiais, com assinaturas falsificadas, quanto ideológicos, com informações inverídicas nos documentos.

De acordo com a Polícia Civil, a empresa conseguiu obter três empréstimos em um banco privado, e Jair Renan teria se beneficiado de parte dos valores de forma ilícita.

No entanto, o filho do ex-presidente nega as acusações, afirmando não reconhecer suas assinaturas nas declarações de faturamento e que não solicitou os empréstimos.





A defesa de Jair Renan é sustentada por peritos e testemunhas, que afirmam não haver evidências suficientes para comprovar sua participação nos crimes dos quais é acusado. O caso agora segue para os trâmites judiciais, onde será analisado pela justiça.