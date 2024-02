Reprodução / Redes Sociais Filho "04" de Bolsonaro é investigado por falsidade ideológica

Jair Renan Bolsonaro, filho "04" do ex-presidente Jair Bolsonaro, está enfrentando problemas na Justiça. Ele foi indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. O inquérito está relacionado a uma dívida de R$ 360 mil que ele deve a um banco, proveniente de um empréstimo tomado através de sua antiga empresa, a RB Eventos e Mídia.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Jair Renan foi intimado a pagar essa dívida em até três dias úteis, sob o risco de ter suas contas bancárias bloqueadas. O não pagamento resultou no fechamento da empresa pouco mais de dois meses depois do acordo de renegociação da dívida, em junho de 2023.

A situação se agrava com a investigação da polícia, que suspeita que Jair Renan tenha utilizado informações falsas da sua empresa para obter o empréstimo não pago. Uma declaração de faturamento de R$ 4,6 milhões da Bolsonaro Jr. Eventos e Mídia está sob escrutínio nesse contexto.

A defesa de Jair Renan optou por não comentar sobre o assunto até o momento, e a assessoria do banco não se pronunciou também. Essa é uma situação delicada, que exige uma resposta adequada tanto no aspecto legal quanto no aspecto público.