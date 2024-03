Reprodução: Flipar Entrevista dada pelo governador foi a primeira desde a validação do STF a delação de Ronnie Lessa





Nesta quarta-feira (20), o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou em coletiva de imprensa que não há nada de concreto nas investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Para o governador, o que se tem até o momento são "fofocas políticas e jurídicas".

A declaração dada pelo governador foi dada em Brasília. Castro teve uma reunião com o presidente Lula (PT) sobre as dívidas pendentes do estado do Rio de Janeiro com a União.





Ao ser perguntado pela imprensa se esperava um desfecho rápido para o caso Marielle após a homologação feita pelo STF da delação de Ronnie Lessa , principal acusado da execução da vereadora, o governador respondeu: "A gente espera o desfecho o mais rápido possível. Só o que tem até agora são fofocas jurídicas e políticas. A gente espera que a colaboração que o estado (Rio de Janeiro) deu prendendo os dois que fizeram a delação, tem que lembrar que quem prendeu foi o estado. Eu sempre disse que não existe crime federal, estadual, municipal. O que a gente espera é que a colaboração do Estado tenha sido decisiva", disse em referência a Ronnie Lessa e Élcio Queiroz.

Delação premiada

Lessa fechou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal e com o aval do Ministério Público do Rio de Janeiro. O acordo foi homologado pelo STF. Os advogados Fernando Santana e Bruno Castro, que defendiam o ex-policial, saíram do caso.

Os advogados do ex-policial, Fernando Santana e Bruno Castro, saíram do caso. Lessa contou quem o teria contratado para a execução do crime contra a vereadora e seu motorista.