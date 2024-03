Divulgação Simulações mostram possíveis aparências de fugitivos de Mossoró

O Ministério da Justiça prorrogou por 10 dias o uso da Força Nacional na busca pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró , no Rio Grande do Norte. A medida foi divulgada em portaria do Diário Oficial da União desta quarta-feira (20).

Desde o dia 19 de fevereiro, os agentes da Força Nacional têm auxiliado a Polícia Federal (PF) na procura pelos criminosos e "na preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio".

Ao todo, 100 homens e 20 viaturas foram enviados ao Rio Grande do Norte para auxiliar na procura pelos fugitivos, que escaparam da prisão no dia 14 de fevereiro.

Com a medida, a Força Nacional deve continuar auxiliando nas buscas até, pelo menos, o dia 29 de março.

O reforço nas buscas foi uma solicitação do diretor-geral da PF, Andrei Passos, e acordado com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.

A fuga

Deibson Nascimento, 33, e Rogério Mendonça, 35, escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro, protagonizando a primeira fuga registrada na história do sistema prisional federal, criado em 2006. Ambos estavam na unidade desde setembro de 2023 e são membros do Comando Vermelho.

