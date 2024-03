Reprodução: TSE Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandwski lado a lado





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, expressou satisfação com a transferência do relatório da investigação da morte de Marielle Franco das mãos do ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A informação foi revelada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Segundo Lewandowski, Raul Araújo não estava conduzindo o inquérito de maneira adequada, resultando em uma investigação lenta. Em contrapartida, o ministro da Suprema Corte é considerado mais ágil e que atribuiu a devida importância ao caso.

Nesta terça-feira (19), o ministro da Justiça e Segurança Pública anunciou que a delação premiada de Ronnie Lessa sobre o crime foi homologada por Alexandre de Moraes.

A expectativa é que a delação de Lessa contribua para solucionar a investigação e esclarecer o motivo por trás da morte da ex-vereadora do Rio de Janeiro. Ronnie Lessa foi identificado como o autor dos disparos contra Marielle Franco.





Desde que assumiu como relator do caso, Moraes tem mantido comunicação frequente com Lewandowski, com quem trabalhou até abril do ano passado no STF, quando ambos ocupavam cargos como ministros da Corte.

A mudança de relator trouxe uma nova perspectiva e acelerou os trâmites da investigação, levando à homologação da delação premiada de um dos envolvidos no crime.

