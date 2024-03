Wilson Dias/Agência Brasil - 17.03.2022 Prefeito de São Paulo Ricardo Nunes





O prefeito Ricardo Nunes chegou a 29% de aprovação entre os eleitores paulistanos e outros 43% o consideram regular. Em contrapartida, 24% reprovam a atual gestão e somente 4% não souberam opinar, segundo dados da pesquisa Datafolha, que ouviu 1.090 eleitores na capital paulista entre quinta (7) e sexta (8) e está registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-08862/2024.

O índice do atual prefeito melhorou em comparação com levantamentos anteriores. Em agosto de 2023, sua avaliação era: ótimo e bom (23%); regular (49%); e ruim ou péssimo (24%). Em abril de 2022, sua aprovação era de apenas 12% contra 30% de reprovação. Em junho do mesmo ano, sua avaliação positiva subiu em seis pontos percentuais, enquanto outros 31% o viam como ruim ou péssimo. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Nunes é o principal adversário de Guilherme Boulos (PSOL) na corrida eleitoral pelo posto de prefeito da capital paulista. A pesquisa Datafolha mostra que ambos estão empatados tecnicamente em três cenários possíveis. Na última pesquisa, Boulos é quem estava na frente.





O atual prefeito de São Paulo assumiu o posto deixado por Bruno Covas, que morreu em maio de 2021. Nunes já está há 2 anos e 10 meses no cargo. Compare o desempenho do atual prefeito com o de antigos gestores no mesmo período:

Aprovação

Paulo Maluf (47%);

Gilberto Kassab (45%);

Jânio Quadros (40%);

Marta Suplicy (34%);

Ricardo Nunes (29%);

Luiza Erundina (25%);

Fernando Haddad (15%); e

Celso Pitta (7%);

Reprovação

Celso Pitta (71%);

Fernando Haddad (49%);

Luiza Erundina (39%);

Marta Suplicy (34%);

Ricardo Nunes (24%);

Jânio Quadros e Gilberto Kassab (23%);

Bruno Covas (21%); e

Paulo Maluf (17%).



Nas eleições municipais deste ano, Lula (PT) apoiará o deputado federal Boulos, enquanto o atual prefeito de São Paulo terá o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , inelegível pelos próximos oito anos. Nunes é bem melhor avaliado entre bolsonaristas (45%) do que entre petistas (22%).

Ainda de acordo com o Datafolha, dois em cada três moradores acham que Nunes fez menos do que o esperado pela cidade. Outros 20% afirmam que ele fez o que se esperava e outros 9% disseram que ele superou o esperado.