Reprodução/Roda Viva/TV Cultura e Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Boulos, pré-candidato à prefeitura de São Paulo em 2024, criticou o atual líder do Executivo municipal, Ricardo Nunes (MDB)

A mais recente pesquisa Datafolha sobre a corrida eleitoral para a prefeitura de São Paulo destaca como a polarização nacional está influenciando a disputa municipal na maior cidade brasileira. De acordo com o instituto, Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB) estão tecnicamente empatados na liderança.

Boulos conquistou 30% das intenções de voto dos entrevistados, enquanto Nunes obteve 29%.

Tabata Amaral (PSB) ficou com 8% da preferência dos entrevistados, seguida por Marina Helena (Novo) com 7%; Kim Kataguiri (União Brasil) com 4% e Altino (PSTU) com 2%.

Votos brancos e nulos representaram 14%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam responder. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Rejeição

Segundo a pesquisa, 34% dos entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum em Boulos, enquanto 26% rejeitam o atual prefeito da capital paulista, que aparece em terceiro lugar nessa lista.

A segunda posição entre os mais rejeitados ficou com Kim Kataguiri (União Brasil), com 32%, seguido de Altino (PSTU) com 27%.

Tabata Amaral e Marina Helena (Novo) são as menos rejeitadas, com 19% e 18%, respectivamente.

A avaliação do atual prefeito

A gestão de Ricardo Nunes também foi avaliada: 29% aprovam, 24% reprovam e 43% consideram regular. Outros 4% não quiseram ou não souberam opinar.

Segundo o Datafolha, em comparação com pesquisas anteriores, Nunes vem conseguindo melhorar a avaliação de sua administração - em agosto de 2023, eram 23% que avaliavam a gestão como ótima e boa.

O Datafolha ouviu 1.090 eleitores na capital paulista nos dias 7 e 8 deste mês. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.