Rovena Rosa/Agência Brasil - 21/10/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), junto ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil) têm um compromisso em Israel na próxima semana.

A viagem, marcada para a próxima segunda-feira (18), foi um convite do premiê israelense Benjamin Netanyahu. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Além dos três governadores, Netanyahu também enviou uma carta ao ex-presidente Jair Bolsonaro para convidá-lo a viajar ao país. O encontro dependerá da autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou a apreensão do passaporte de Bolsonaro e proibiu que ele saia do Brasil durante as investigações da Operação Tempus Veritatis.

"[Recebi o convite] para que eu visite aquela região do conflito, ou melhor, do massacre, da covardia, do terrorismo praticado em Israel. Praticado pelo Hamas contra Israel", declarou Bolsonaro em um evento realizado no último domingo (10) em Salvador, na Bahia.

Os convites acontecem em meio a uma crise diplomática entre Netanyahu e o presidente Lula (PT). Em fevereiro, Lula fez uma comparação das ações de Israel em Gaza com o holocausto na Segunda Guerra.

Após a declaração do presidente, o governo de Israel afirmou que Lula é persona non grata em Israel. "Não perdoaremos e não esqueceremos — em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, informei ao Presidente Lula que ele é uma 'persona non grata' em Israel até que ele se desculpe e se retrate", escreveu o ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, nas redes sociais.