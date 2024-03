redacao@odia.com.br (IG - Último Segundo) Gleisi Hoffmann confirma que PT de São Paulo apoiará Boulos em 2024

Partido do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes , o MDB acionou o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo , Guilherme de Boulos (PSOL), na Justiça Eleitoral. Em carta enviada ao Tribunal, nesta terça-feira (5), a sigla acusa o oponenente de manipular dados da pesquisa Real Time Big Data. Na representação, o MDB também pede para o psolista retirar a imagem do levantamento de suas redes sociais.



“Trate-se de representação para exclusão de postagens nas redes sociais do pré-candidato representado que exibem resultado de pesquisa eleitoral que não foi apurado pelo instituto que a realizou. O representado [Boulos] inventou um cenário que não foi pesquisado pelo instituto para manipular a opinião pública”, afirma a ação.

Segundo o documento, Boulos usou suas mídias sociais para mostrar que "lidera contra qualquer bolsonarista". No quadro, aparecem Boulos com 34%, Nunes com 29%, o deputado federal Ricardo Salles com 12% e o senador Marcos pontes com 11%.





“Tratou-se de uma falsidade gritante e facilmente verificável com a simples leitura do questionário da pesquisa e dos dados da divulgação dos seus resultados. É que a pesquisa realizada pela Real Time Big Data não contém cenário com Guilherme Boulos, Ricardo Nunes, Ricardo Salles e Marcos Pontes como contendores entre si! O resultado foi forjado pelo representado, fato que constitui divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta”, diz o texto.

À reportagem do Portal iG, a equipe de pré-campanha de Guilherme Boulos disse que Nunes quer criar uma "cortina de fumaça". "O prefeito Ricardo Nunes está tentando criar uma cortina de fumaça e desviar a atenção para o grande fato da semana: as denúncias bilionárias de superfaturamento, bem como de favorecimento à empresa do próprio compadre de Nunes", disparou.