Reprodução/Roda Viva/TV Cultura e Fernando Frazão/Agência Brasil - 17/03/2023 Boulos, pré-candidato à prefeitura de São Paulo em 2024, criticou o atual líder do Executivo municipal, Ricardo Nunes (MDB)

Dados da pesquisa Datafolha revelada nesta segunda-feira (11) indicam que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) angaria mais votos entre os paulistanos pertencentes às classes mais altas em comparação com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Por outro lado, o atual gestor municipal apresenta um desempenho superior entre os eleitores que se autodeclaram conservadores, segmento ao qual o político tem se aproximado desde que recebeu o apoio do ex-presidente, Jair Bolsonaro. De acordo com o instituto, os dois políticos estão praticamente empatados na liderança da pesquisa.

Conforme o levantamento, Boulos obtém 41% das intenções de voto entre os eleitores que recebem mais de 10 salários-mínimos, em contraste com 24% entre aqueles que recebem até dois salários-mínimos. O candidato do PSOL também registra 42% das intenções de voto entre os eleitores com ensino superior, enquanto alcança 22% entre aqueles que possuem apenas o ensino fundamental. No que diz respeito aos funcionários públicos, o parlamentar é preferido por 53% deles. Entretanto, entre os evangélicos, esse percentual cai para 19%.

Por sua vez, Ricardo Nunes, nas indagações, recebeu 29% das intenções de voto, com 34% entre os católicos e 37% entre os evangélicos. Ele também atinge 35% entre os eleitores com ensino fundamental e 25% no grupo de eleitores com ensino superior. Em termos de faixa salarial, o prefeito é escolhido por 30% das pessoas que recebem até 2 salários-mínimos e por 17% daqueles que ganham mais de 10 salários-mínimos.

A pesquisa Datafolha, que inclui todos os pré-candidatos, apresenta os seguintes resultados:

Guilherme Boulos (Psol): 30%

Ricardo Nunes (MDB): 29%

Tabata Amaral (PSB): 8%

Marina Helena (Novo): 7%

Kim Kataguiri (União Brasil): 4%

Altino (PSTU): 2%

Votos em branco/nulo/nenhum: 14%

Não sabem: 6%

Quanto à gestão atual, o prefeito Ricardo Nunes teve sua administração avaliada da seguinte maneira: 29% aprovam, 24% reprovam e 43% consideram regular. Outros 4% não quiseram ou não souberam opinar.

De acordo com o Datafolha, em comparação com pesquisas anteriores, Nunes vem obtendo uma melhora na avaliação de sua administração - em agosto de 2023, 23% consideravam a gestão como ótima ou boa.

A pesquisa, que entrevistou 1.090 eleitores na capital paulista nos dias 7 e 8 deste mês, está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024.