O vereador Celso Gianazzi, o deputado estadual Carlos Giannazi e a deputada federal Luciene Cavalcante, todos do PSOL , acionaram órgãos de Justiça do estado de São Paulo para que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) seja investigado por abuso de poder político e econômico, além de improbidade administrativa.

Nos pedidos, foi contestado o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ter utilizado a sede do governo estadual como um "QG do Golpe", antes da manifestação política a favor dele , realizada no domingo (25) na Avenida Paulista.

O ex-presidente teria utilizado as dependências do Palácio dos Bandeirantes antes da ida ao ato, segundo informações. Além do ex-capitão, outros integrantes de seu partido teriam utilizado a sede do governo como base para a ida a manifestação.





Foram encaminhadas representações ao Ministério Público, Tribunal de Contas e Promotori de Justiça do Patrimônio Público do estado. Os parlamentares reforçma que o Palácio dos Bandeirantes "é um bem público sustentado pelo erário, tendo como destinação, portanto, o maior interesse público, salvo de utilização por interesses privados do Governador".

“Neste mote, a utilização do Palácio dos Bandeirantes para fins político partidários de interesse particular do Governador caracteriza verdadeiro abuso de poder político e econômico para fins eleitorais, além de ato de improbidade, solicitando-se deste órgão a apuração do fato narrado com as medidas cabíveis de responsabilização dos envolvidos”, diz um trecho da representação em conjunto dos parlamentares do PSOL.