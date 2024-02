Reprodução: Flipar Mais de 100 pessoas já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal





O Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou o julgamento de mais 15 réus que estiveram envolvidos no 8 de janeiro, evento bolsonarista que tentou abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Apesar de terem se manifestado até o dia 20 de fevereiro, a Corte não havia formado maioria para que a duração das penas fossem definidas.

Nove pessoas tiveram suas sentenças fixadas em 16 anos e 6 meses de prisão, enquanto as outras seis foram sentenciados a 13 anos e 6 meses de prisão. Já que a definição das penas não teve maioria, as condenações foram baseadas no voto médio.





A sentença dos réus foi dada pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e tentativa de golpe de Estado.

Além da prisão, o STF determinou o pagamento de indenização por danos morais coletivos, com valor mínimo de R$ 30 milhões, que será quitado solidariamente por todos os condenados e não terá nenhuma relação com o tipo da pena. As penas variam de 3 a 17 anos de prisão.

Ao todo, 101 pessoas já foram condenadas pelo STF pela participação nos atos golpistas.