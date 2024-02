Reproução/Twitter Concentração para ato pró-Bolsonaro na avenida Paulista

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) já começaram a se reuniar na avenida Paulista, em São Paulo, na manhã deste domingo (25), para participarem de ato convocado pelo ex-presidente .



O ato acontece em meio às investigações da Operação Tempus Veritatis, conduzida pela Polícia Federal (PF) e que mira Bolsonaro e aliados em apurações sobre uma possível tentativa de golpe de Estado.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que apoiadores de Bolsonaro já estão na Paulista. A maioria usa roupas nas cores verde e amarelo, além de carregarem bandeiras do Brasil. Também é possível ver pessoas carregando bandeiras de Israel.

Atualmente, Brasil e Israel vivem uma crise após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparar os ataques do governo do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na Faixa de Gaza ao massacre de judeus durante o Holocausto.

O ato está marcado para as 15h, e contará com a presença de Bolsonaro, além de governadores e parlamentares bolsonaristas . O ex-presidente convocou o ato afirmando que ele será feito "pela democracia e liberdade do Brasil" .



A manifestação é financiada pelo pastor Silas Malafaia , da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que já publicou imagens da concentração de bolsonaristas na Paulista. Confira:

9h50 da manhã na Av. Paulista e o evento começa 15h! pic.twitter.com/MHi2LtoWmT — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) February 25, 2024