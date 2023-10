Ricardo Stuckert - 01.01.2022 Lula durante a tomada de posse em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta terça-feira (31) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou "chorando" por um mês após perder as eleições de 2022, além de ficar "preparando um golpe". O ex-mandatário ficou 40 dias em silêncio após o pleito do ano passado.

"Quando ele [Bolsonaro] perdeu, ele entrou em parafuso. Ele se trancou dentro de casa, ficou chorando, lamentando. Tem gente que diz que tem dia que ele falava, tem dia que ele não falava. E, na verdade, ele tava preparando um golpe. Tava preparando um golpe que era para ser no dia da minha diplomação", disse Lula durante a live Conversa com o Presidente .

"Mas eles foram pegos de surpresa porque mudei do dia 18 [de dezembro] para o dia 12. Mesmo assim, quando fui diplomado, fizeram aquele carnaval, enfrentaram a PF, tacaram fogo em ônibus aqui no centro de Brasília com a proteção da polícia", completou o chefe do Executivo.

Ontem (30), fez um ano da vitória de Lula contra Bolsonaro no segundo turno . Segundo o petista, no período de transição de governo ele descobriu "todas as falcatruas que tinham nesse país".

"O gasto de quase R$ 300 bilhões em políticas nesse país, o dinheiro jogado pela janela. Se distribuía dinheiro para motorista de táxi, motorista de caminhão que não tinha nem carteira de motorista. Tudo isso está sendo apurado, investigado, vai virar uma denúncia", afirmou.

"Nosso adversário contava mentira por segundo. Ele acordava mentindo e ia deitar mentindo. Ele fazia questão de inventar coisa para contar para o povo, inventar remédio para quem tava doente com covid, mentira sobre a economia. Fazia parte do DNA dele. [...] Pegamos esse país semidestruído do ponto de vista de políticas públicas", acrescentou Lula durante a live.

Ao fim do segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições com 50,90% (60,3 milhões de votos), enquanto Jair Bolsonaro alcançou 49,10% (58,2 milhões de votos).