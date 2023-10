Reprodução: Flipar Presidente Lula completa 78 anos nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) completa 78 anos nesta sexta-feira (27). Ele se torna, portanto, o segundo líder mais velho dentre os países do G20 (das 20 maiores economias do mundo), atrás apenas de Joe Biden, dos EUA, que tem 80 anos. O petista, que comemora seu nono aniversário na condição de presidente da República, não tem mais a saúde do primeiro mandato , mas mostra disposição para as atribuições do cargo.



Em fevereiro, Lula se tornará o presidente mais velho a ocupar o posto no Brasil ultrapassando Michel Temer, que ficou até os 78 anos e 3 meses. Ao fim do mandato, Lula terá 81 anos. Ele já descartou uma eventual candidatura à reeleição, o que faria com que ele terminasse o mandato aos 85 anos.

A saúde do presidente, no momento, não preocupa. No início do mandato, em 25 de fevereiro, o petista fez uma ressonância na bacia, coluna e lombar no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Já em 25 março, cancelou sua viagem à China para se recuperar de uma broncopneumonia bacteriana e viral pelo vírus influenza A.

Já no fim de setembro, Lula foi submetido à cirurgia para curar as dores no quadril, causadas por uma artrose. A doença é resultado do desgaste na articulação entre a perna e o quadril. A recuperação durou três semanas, sete dias a menos do que o previsto, e ele já voltou a despachar do Planalto.

Lula aproveitou o período para realizar uma cirurgia plástica, mas que também tem implicações na saúde: a retirada de gordura acumulada nas pálpebras, que além de darem aspecto de cansaço, podem atrapalhar a visão.

Tanto o procedimento do quadril quanto o dos olhos não tiveram intercorrências. Ele passou por fisioterapia nas semanas de reclusão no Alvorada e agora já sente menos dores, podendo, inclusive, subir escadas.

Lula teve câncer na laringe, em 2011, possivelmente em decorrência dos 50 anos em que foi fumante. Hoje o presidente não fuma e foi considerado curado da doença em 2012, após quimioterapia.

Nas redes sociais, antes de assumir a presidência, Lula compartilhava vídeos da sua rotina de exercícios, que incluía academia, natação e até artes marciais. Antes de ser eleito, uma foto ao lado de Janja da Silva, sua esposa, em uma praia na Bahia, viralizou devido à condição da musculatura da pena do presidente. Veja:

Durante um ano e meio do período de um ano e sete meses em que esteve preso, Lula conseguiu autorização para entrada de uma esteira ergométrica na cela, com isso, caminhava cerca de 9km por dia.

Lula também já foi infectado por Covid-19 duas vezes, mas em nenhuma delas desenvolveu sintomas graves.

A agenda do presidente desta sexta conta apenas com compromissos na parte da manhã. Às 9h, se encontra com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Às 11h, realiza o mensal "Café com jornalistas". O evento deveria ter ocorrido ontem, mas foi adiado para que Lula ligasse para familiares de desaparecidos da guerra de Israel.