O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino utilizou as redes sociais para exaltar o trabalho da Polícia Federal para conseguir o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid , ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Minhas homenagens à equipe da Polícia Federal que atuou para o andamento da colaboração premiada do Sr. Mauro Cid. A Polícia Federal atuou com seriedade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e à jurisprudência do STF ", afirmou na postagem.

Mauro Cid está preso desde 3 de maio, acusado de ter adulterado o cartão de vacinação de Jair Bolsonaro e seus familiares. Entretanto, com o passar do tempo, o militar foi sendo investigado em outros casos, como o das joias presenteadas pelo governo saudita , em que, segundo as investigações, Cid foi responsável por vender os objetos e também é investigado no caso do ataque hacker ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e na CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Políticos aliados ao governo também reagiram à homologação da delação de do ex-ajudante de ordens. Gleisi Hoffmann , presidente do PT, celebrou nas redes sociais: “Delação Validada! É bom o inelegível Jair se preparando para responder por seus crimes”.

Após a publicação das notícias sobre a validação da delação, Hoffmann afirmou: “Mauro Cid ainda oferece um catálogo de temas para entregar o inelegível. Por aqui, aguardamos.”