Marcos Oliveira/Agência Senado - 11.07.2023 Tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid na CPMI dos Atos Golpistas

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), deve apresentar à Polícia Federal (PF) detalhes sobre reuniões e conversas que ocorreram para efetivar um golpe de Estado, na tentativa de manter o ex-presidente no poder.

Segundo informações da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, Cid está detalhando participação no caso das joias sauditas e em outros casos – entre eles, o roteiro do golpe, que o ex-ajudante de ordens teria testemunhado em reuniões que participou.

À PF, o militar deve detalhar quem são os outros militares e ex-ministros e funcionários do governo Bolsonaro que participaram das tratativas que ocorreram no Palácio da Alvorada, em dezembro de 2022.

"Cid está apresentando o que tem sobre vários temas", disse uma fonte, que afirmou que os depoimentos do tenente-coronel são “amplos, diversificados e ruins para Bolsonaro”.





No depoimento que segue em curso, Mauro Cid está sendo filmado e gravado, e também tem falado sobre o caso das joias sauditas. Seu pai, o general Mauro Cesar Lourena Cid, também está envolvido nesse caso. No início do mês, a PF identificou seu rosto refletido na fotografia de uma escultura.

Esse teria sido um dos motivos para que ele mudasse de ideia e começasse a falar. A situação se somou às falas de Jair Bolsonaro, nas quais alegou que Cid tinha "autonomia" – o que foi entendido como um sinal de proteção individual, jogando o tenente-coronel para o centro das acusações –, e após o Exército ter o abandonado, depois que a gravidade das acusações foram reveladas na CPMI do 8 de Janeiro.