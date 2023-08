Geraldo Magela/Agência Senado - 17.08.2023 Hacker Walter Delgatti Neto depondo à CPMI do 8 de Janeiro





O advogado Ariovaldo Moreira, responsável pela defesa de Walter Delgatti, afirmou nesta segunda-feira (28) que o hacker informou que se encontrou com o general Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa, em duas oportunidades. Delgatti admitiu que esteve no ministério cinco vezes.

Durante entrevista para o programa Estúdio i, da GloboNews, Moreira relatou que Delgatti se encontrou com o tenente-coronel Mauro Cid e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), além de ter ficado frente a frente com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ).

De acordo com o advogado, o hacker teve um problema de saúde em fevereiro deste ano e conseguiu auxílio financeiro de Zambelli.

Moreira também informou que Delgatti pode aceitar fazer uma delação premiada à Polícia Federal. Tudo dependerá das negociações.

A defesa do hacker enxerga que as informações dadas por ele nos depoimentos à CPMI dos Atos Golpistas e à Polícia Federal podem ser utilizadas para diminuir o “prejuízo” de Walter em uma penalização pela invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).





Delgatti processado por Bolsonaro

Bolsonaro apresentou na última sexta-feira (25) uma notícia-crime no 3º Juizado Especial Criminal de Brasília contra Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato. O ex-presidente acusa Walter de ter cometido calúnia contra sua imagem.

Os advogados de Bolsonaro solicitam que Delgatti seja interrogado sob acusação de calúnia, já que o hacker o acusou de envolvimento no suposto grampo no telefone do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.