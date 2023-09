Alan dos Santos/Presidência Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid





Neste sábado (9), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, homologou a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid .

Preso no âmbito da investigação sobre a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid no sistema do Ministério da Saúde, Mauro Cid também será solto, usando tornozeleira eletrônica e atendendo a outras condições determinadas por Moraes.

Mauro Cid também está implicado em outras investigações que envolvem Bolsonaro, como o caso das joias sauditas ilegalmente vendidas nos Estados Unidos, e os encontros entre o ex-presidente, a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto, para planejar ataques ao sistema eleitoral.





A delação é vista como potencialmente bombástica para a família Bolsonaro, devido às diversas conexões entre Cid e as investigações que pesam sobre Jair e sua esposa, Michelle.

Nas redes sociais, os apoiadores de Bolsonaro não estão comentando a soltura nem a homologação da delação, preferindo reforçar a retórica de críticas ao presidente Lula e sua esposa, Janja, por viagem à Índia para a reunião de cúpula do G-20, após a tragédia causada pelo ciclone no Sul.

Mesmo diante do silêncio do entorno bolsonarista, a notícia repercutiu fortemente no meio político e entre os internautas em geral, com boa parte dos usuários das redes demonstrando grande expectativa por um eventual pedido de prisão de Jair Bolsonaro.

Minhas homenagens à equipe da Polícia Federal que atuou para o andamento da colaboração premiada do Sr. Mauro Cid. A Polícia Federal atuou com seriedade, profissionalismo e pleno atendimento à Constituição, às leis e à jurisprudência do STF. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) September 9, 2023









URGENTE! O ministro Alexandre de Moraes, do STF, homologou a delação de Mauro Cid. Segundo apuração do jornalista Gerson Camarotti, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro vai delatar tudo, não apenas para quem ia a grana da venda ilegal das joias, mas também os responsáveis… — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) September 9, 2023











🚨URGENTE: Moraes homologa acordo de delação premiada e concede liberdade provisória a Mauro Cid



O ministro do STF Alexandre de Moraes homologou neste sábado (9) o acordo de colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro.… — André Janones (@AndreJanonesAdv) September 9, 2023









