Ricardo Stuckert/PR - 31/08/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará na próxima quinta-feira (7) para Nova Délhi, na Índia, onde vai assumir simbolicamente o comando do G20, e deve impulsionar uma campanha contra a desigualdade, a defesa da Amazônia, o fim da guerra na Ucrânia e reformas na governança global.

"Irei para Índia, no encontro do G20, um encontro importante para o Brasil. Eu vou lá para discutir uma coisa que me incomoda: a desigualdade. Desigualdade de gênero, racial, no acesso à saúde e à educação. É preciso que esse mundo seja mais justo", afirmou o mandatário no Twitter.

O atual chefe do G20 é o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que deve entregar simbolicamente a presidência a Lula em 10 de setembro. O mandato do Brasil, no entanto, só começa de fato em 1º de dezembro deste ano e vai até 30 de novembro de 2024.

Será a primeira vez que o país preside o grupo, e a cúpula de líderes no ano que vem será realizada no Rio de Janeiro, em novembro.

Considerado um dos principais fóruns de cooperação econômica mundial, o G20 reúne 19 grandes economias e a União Europeia.

Durante a cúpula de Nova Délhi, que começará no próximo sábado (9), Lula participará de três reuniões de trabalho com os demais mandatários e deve ter encontros bilaterais.