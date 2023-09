Reprodução / JP News - 04.09.2023 Ex-ministro José Gregori morre aos 92 anos, na capital paulista

O ex-ministro da Justiça José Gregori morreu aos 92 anos, em São Paulo, nesse domingo (3). Ele era filiado ao PSDB e liderou a pasta durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Durante a gestão de FHC, ainda ocupou a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos.

Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista.

Nas redes sociais, o presidente estadual do PSDB de São Paulo lamentou a morte do jurista. "Em nome do PSDB SP expresso nossos profundos sentimentos pela perda do ex-Ministro de FHC José Gregori. Uma das mais importantes referências da luta pelos direitos humanos e pelo estado democrático de direito no Brasil. Gigante que deixa uma trajetória brilhante de legado ao BR", escreveu.

Em nome do @PSDB_SP expresso nossos profundos sentimentos pela perda do ex-Ministro de FHC José Gregori. Uma das mais importantes referências da luta pelos direitos humanos e pelo estado democrático de direito no Brasil. Gigante que deixa uma trajetória brilhante de legado ao BR — Marco Vinholi (@marcovinholi) September 3, 2023









O velório acontece nesta segunda-feira (4), das 8h às 14h, na Funeral Home, no bairro da Bela Vista.

Outros políticos também se manifestaram. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que ele e a esposa, Lu Alckmin, estão "consternados com a notícia".



"Estamos consternados com a notícia do falecimento do ministro José Gregori, com quem tive a honra de conviver como colega na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Ministro Gregori é símbolo da luta pela democracia, pela legalidade e pelos direitos humanos no Brasil, ajudou a fincar as bases dessa luta. Lula e eu tivemos a alegria e o prestígio do seu apoio durante a campanha. Que Deus conforte a família e os amigos", afirmou.



O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) disse que Gregori deixa uma "história rica de empenho em favor dos Direitos Humanos". "Árduo e incansável defensor da democracia, foi também um dos fundadores da Comissão Arns e presidente da Comissão Justiça e Paz", afirmou. "Seu legado jamais será esquecido. Meus sentimentos aos familiares e amigos."

O ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, agradeceu Gregori pelos feitos em publicação. "Sua vida foi marcada por um firme compromisso com os direitos humanos e com a consolidação da democracia. Muito obrigado, José Gregori. Seu legado jamais será esquecido."

*Em atualização