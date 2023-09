Câmara Municipal de Curitiba/Reprodução General Carlos José Russo Assumpção Penteado deve ser ouvido pela CPI dos Atos Antidemocráticos nesta segunda-feira (4)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) deve ouvir, nesta segunda-feira (4), o general Carlos José Assunção Penteado, ex-secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A oitiva está marcada para começar às 10h.

Geralmente, as sessões da CPI ocorrem às quintas-feiras, mas, esta foi antecipada devido ao feriado do Dia da Independência, celebrado em 7 de setembro.

Acompanhe ao vivo:

O general ocupava o cargo no dia dos ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no 8 de janeiro, e estava no posto desde a gestão de Augusto Heleno no GSI, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele era responsável pela segurança do local. Membros do GSI chegaram a dizer que receberam ordens de Penteado para que os invasores fossem retirados do Planalto, mas sem serem presos.

Ele foi exonerado em janeiro deste ano e substituído pelo também general Ricardo José Nigri.

Quando o ex-chefe do GSI Gonçalves Dias prestou depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos, ele mencionou Penteado, dizendo que o general sinalizou que tudo estava "normal" por volta das 14h daquele dia.

"Por volta das 14h, eu estava inquieto e preocupado, decidi ligar para o general Penteado", disse Gonçalves Dias. "O general Penteado me disse que estava ‘tudo normal’, que estava ‘tudo tranquilo’, e que eu não precisava ir ao Palácio do Planalto. Porém, permaneci inquieto e decidi ir até o Palácio."

Na última quinta-feira (31), a CPI divulgou o cronograma com as próximas oitivas. Confira: