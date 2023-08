Ricardo Stuckert/PR - 24.08.2023 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da Sessão I do Diálogo de Amigos do BRICS

Durante o encerramento da cúpula do Brics nesta quinta (24), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o mundo é mais complexo que "a mentalidade de Guerra Fria", ecoando falas recentes de Xi Jinping, presidente da China, que havia usado o termo durante a Cúpula em Johanesburgo em menção ao G7, grupo que tem sua maior influência através dos Estados Unidos.

Xi fazia uma crítica à formação do que chamou de "grupos fechados", referência aos fóruns controlados pelo Ocidente. A declaração do mandatário brasileiro ocorre após o grupo ter decidido a adesão de seis países ao bloco: Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Atualmente, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul compõem o Brics.

"Em vez de aderir à lógica da competição, que impõe alinhamentos automáticos e fomenta desconfianças, temos de fortalecer nossa colaboração", apontou Lula. "Neste mundo em transição, o Brics oferece soluções criativas aos desafios que enfrentamos". Além dos membros plenos, o último dia de Cúpula teve a participação de dezenas de outros chefes de Estado convidados.

Brasil na presidência do G20

Lula também encerrou assegurando que, quando o país assumir a presidência do G20, levará os problemas das desigualdades para o centro da discussão internacional, demonstrando apoio ao ingresso da África do Sul. O Brasil assume a presidência do G20 no dia 1º de dezembro de 2023, pelo período de um ano.

"O sinal mais evidente de que o planeta está se tornando um país mais desigual é o crescimento da fome e da pobreza, isso é inaceitável", frisou o presidente. "O Brasil quer recolocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional, não podemos fazer isso sem representatividade da África, por isso defendemos o ingresso da união africana como membro do G20", complementou.

O líder brasileiro também condenou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo ele, ela teria sido responsável pela regressão das pautas sociais e ambientais no mundo desde sua criação, em 2015.

"Quando adotada, a Agenda 2030 traçava uma rota para um futuro melhor. Hoje, metade das metas está atrasada e houve estagnação ou retrocesso em quase um terço delas. A insegurança alimentar regrediu para os patamares de 2005", afirmou.