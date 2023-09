CanalGOV - 14/08/2023 Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o programa Conversa com o Presidente





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está se preparando para uma cirurgia no quadril após sua viagem prevista para os Estados Unidos, marcada para o próximo mês de setembro.

O petista tem enfrentado problemas de saúde relacionados ao quadril nos últimos anos, com o agravamento da artrose na região em 2022, o que tem causado dor e desconforto.

A necessidade da cirurgia já era conhecida, mas foi adiada anteriormente devido à intensa campanha presidencial e à prioridade de governar o país no início deste ano.

“Desde o ano passado eu tenho um problema na cabeça do fêmur. Desde o ano passado, eu estou sendo instigado para fazer uma cirurgia no quadril. E eu não quis fazer. Primeiro porque ganhei as eleições, estava em campanha, não ia fazer. Depois ganhei e falei: 'Não posso parar agora e ir para o hospital, eu preciso governar este país, eu preciso recuperar tudo que eles destruíram”, discursou o presidente.

Segundo informações, Lula planeja viajar para Cuba para participar do encontro do G-77 e, em seguida, seguirá para Nova York, onde fará um discurso na Assembleia Geral da ONU no dia 19 de setembro.





Após esse compromisso internacional, está previsto um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O retorno do presidente ao Brasil está agendado para o dia 22 de setembro.

“Agora eu não posso parar enquanto eu não viajar. Minha última viagem esse ano é que eu vou em Nova York participar da ONU, vou a Cuba no encontro do G-77. Quando eu voltar, vou receber o presidente do Vietnã dia 26, aí eu vou me preparar para fazer a tal da cirurgia”, relatou.

“Eu muitas vezes fico em pé, Deus sabe a dor que eu estou sentido deste lado direito, depois é aqui na frente, depois é aqui. Eu estou me aguentando, mas agora eu estou dizendo para vocês: quando eu voltar, no mês de setembro da minha última viagem, aí eu vou cuidar da saúde porque eu ainda quero correr muito este Brasil”, concluiu.

O Palácio do Planalto comunicou que a cirurgia deve ocorrer dia 29 de setembro.