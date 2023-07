Tomaz Silva/Agência Brasil Margareth Menezes, ministra da Cultura





A Ministra da Cultura, Margareth Menezes , comentou nesta terça-feira (25) a polêmica delcaração dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na samana passada, durante um evento realizado em Cabo Verde.

De acordo com a política e artista, o chefe do Executivo Federal sempre pede orientações às pessoas que fazem parte do seu governo para sempre ter as melhores falas e "tem a humildade" de aprender quando comete algum equívoco.

“O presidente Lula é uma pessoa que eu admiro muito. Ele tem a humildade de aprender. Ele fez uma colocação que não foi dizendo a escravidão foi boa, ele agradeceu o que foi construído pelas pessoas escravizadas. O que ele falou foi isso. Foi mal colocado. O que ele vem fazendo? Ele pede que as pessoas que estão dentro oriente melhor as falas”, disse Menezes durante conversa com jornalistas.





Na sequência, Margareth afirma que "não é possível" alguém achar que Lula é racista, e que pe necessário colocar "cada coisa no seu lugar".

"Erros existem, eu posso cometer um erro. A partir do momento em que descontextualizam uma palavra para começar a achar que o presidente [é racista] a gente tá comprando a narrativa de quem não quer ver o país andando", complementou.

A fala à qual a ministra se referiu foi a que o petista, ao tentar dizer que o Brasil tem uma dívida histórica com os países da África, afirmou que o os brasileiros têm "uma profunda gratidão ao continente africano por tudo o que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país".

"Quero recuperar a relação com continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano, a nossa cultura, nossa cor, nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus", também pontuou Lula enquanto estava ao lado de José Maria Neves, presidente de Cabo Verde.