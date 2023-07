redacao@odia.com.br (IG) A parada no país foi para o abastecimento do avião presidencial

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fez uma parada na última quarta-feira (19) em Cabo Verde, para o abastecimento do avião presidencial. Lula aproveitou a passagem para fazer um rápido encontro com o presidente do país, onde reafirmou os interesses do Brasil em investir nas nações africanas.



Ao lado do presidente José Maria Neves, na capital Praia, em Cabo Verde, Lula disse: "Quero recuperar a relação com continente africano, porque nós brasileiros somos formados pelo povo africano, a nossa cultura, nossa cor, nosso tamanho é resultado da miscigenação entre índios, negros e europeus".

Segundo o presidente do Brasil, o país possui uma dívida histórica com o continente africano por conta da escravidão. Para Lula, o investimento em tecnologia, formação e ajuda na industrialização e no setor agrícola são uma "forma de pagamento" dessa reparação histórica.

Lula planeja o compartilhamento de tecnologias com os países africanos, formação profissional de especialistas visando às necessidades do continente, além de ajudar na industrialização e no setor agrícola das nações africanas.

A visita ocorreu enquanto Lula estava retornando ao Brasil após a participação na 3ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e da União Europeia (UE) em Bruxelas.

Lula lamentou o afastamento do Brasil com os países africanos nos últimos tempos, e garantiu que tais relações serão recuperadas, enfatizando os vínculos históricos entre o Brasil e o continente africano.

O presidente disse que durante este ano e em 2024, pretende visitar os países africanos e "abrir embaixadas nos países em que o Brasil não tem embaixadas, e fazer muitas reuniões com vários especialistas africanos para definirmos no que o Brasil pode ajudar mais o continente africano”.

José Maria comemorou o "regresso do Brasil ao mundo", dizendo: "O Brasil é um grande país, e o seu poder no globo deve estar à altura de sua dimensão. O presidente Lula tem trazido essa grandeza ao Brasil, e tem se colocado no mundo à altura dos desafios que o mundo enfrenta neste momento”.