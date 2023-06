Reprodução: Agência Brasil Luiz Carlos Hauly

O ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly deve substituir Deltan Dallagnol (Podemos-PR) na Câmara dos Deputados, que foi cassado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral nas últimas semanas . A decisão de quem irá preencher a vaga aberta na Casa está em trâmite no Supremo Tribunal Federal ( STF ) e deve ser concluída até às 23:59 desta sexta-feira (9).

Na última quarta-feira (7), Toffoli decidiu que a vaga de Dallagnol deve ser ocupada por um parlamentar do Podemo s. O partido pediu para que Luiz Carlos Hauly fosse diplomado.

Após a cassação de Dallagnol, os votos recebidos seriam computados para o partido do ex-deputado, sendo diplomado o segundo candidato mais votado da legenda — no caso, Luiz Carlos Hauly.

Contudo, segundo uma análise do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), Hauly não teria atingido o número mínimo de votos. Com isso, eles optaram por entregar a vaga ao PL, que diplomaria Itamar Paim.

A decisão foi recorrida no STF pelo Podemos, que considerou válido o pedido. Para Toffoli, os suplentes não devem ter o percentual mínimo de votos para assumir o cargo nessas circunstâncias.





Quem é Luiz Carlos Hauly?

O ex-parlamentar tem 72 anos, é profissional de educação física, professor, economista e, pelo Paraná, já foi deputado federal por sete vezes (de 1991 a 2009). Hauly também já foi vereador e prefeito de Cambé atuou como secretário da Fazenda do Paraná.

Hoje ele é filiado ao partido Podemos, mas já passou pelo MDB, entre os anos de 1972 e 1993, fez parte do Partido Progressista até 1995 e depois passou para o PSDB, onde ficou até ano passado.

Nas eleições de 2022, ele declarou R$ 1.357.242,68 em bens. Hauly alcançou e 11.925 votos, enquanto Itamar Paim obteve 47.052 votos.

