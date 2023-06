redacao@odia.com.br (O Dia) Deputados de esquerda comemoram cassação de Deltan Dallagnol

O ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Dias Toffoli , definiu que a vaga deixada pelo ex-deputado , Deltan Dallagnol , deve ser ocupada por um parlamentar do Podemos . O partido havia pedido para que Luiz Carlos Hauly fosse diplomado. Dallagnol teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas últimas semanas. Inicialmente, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) havia cedido a vaga para o Partido Liberal (PL).



Quando foi determinada a perda do mandato de Dallagnol no último mês, ficou decidido pelo que os votos recebidos seriam computados para o partido do ex-deputado , sendo diplomado o segundo candidato mais votado da legenda — no caso, Luiz Carlos Hauly. Contudo, segundo uma análise do TRE-PR, Hauly não teria atingido o número mínimo de votos. Com isso, eles optaram por entregar a vaga ao PL, que diplomaria Itamar Paim.

A decisão foi recorrida no STF pelo Podemos , que considerou válido o pedido. Para Toffoli , os suplentes não devem ter o percentual mínimo de votos para assumir o cargo nessas circunstâncias. Além disso, o ministro informou que o TSE já havia decidido que em casos de indeferimento do registro, como ocorreu com Dallagnol , os votos devem ser transferidos para o partido.

Toffoli, entretanto, negou nesta quarta-feira (07) o pedido de Dallagnol de suspender a decisão do TSE, para conseguir reverter a cassação do mandato. Segundo o ministro , não houve flagrante ilegalidade" e "abuso de poder" na decisão.



