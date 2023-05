Reprodução: Ricardo Stuckert - 18/05/2023 Lula e o primeiro-ministro do Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Hiroshima , no Japão pouco antes das 14h desta quinta-feira (19). Por conta do fuso horário, no local já passa das 2h do dia 19 de maio. O chefe do Executivo irá participar da Cúpula do G7 e terá diversas reuniões bilaterais .

O convite ao petista partiu do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. O Japão é o presidente do bloco, que é formado pela Alemanha, Estados Unidos, França, Canadá, Reino Unido, Itália e Japão, além da União Europeia.

O Brasil é um dos países convidados, assim como a Índia, Indonésia, Austrália, Ilhas Comores, Ilhas Cook, República da Coreia e o Vietnã. Representantes do Banco Mundial, da Organização das Nações Unidas (ONU), do Fundo Monetário Internacional e a Agência Internacional de Energia também estarão presentes.

Segundo o Planalto, os temas que serão discutidos em Hiroshima serão: inflações econômicas pelo mundo, mudança climática, saúde pública e energia.

No sábado, o presidente irá participar da reunião chamada: “Trabalhando para enfrentar crises múltiplas, incluindo alimentação, saúde, desenvolvimento e gênero”. E depois marcará presença na sessão intitulada: “Esforço comum em prol de um planeta sustentável e resiliente, incluindo, clima, energia e meio ambiente”.

No domingo, Lula estará presente na sessão intitulada “Na direção de um mundo próspero, estável e pacífico” e de uma cerimônia de depósito de flores no Memorial da Paz de Hiroshima.

Antes de embarcar de volta ao Brasil, Lula irá falar com a imprensa na noite de domingo.

Encontros bilaterais

Além da participação no G7, Lula terá uma extensa agenda de reuniões com líderes mundiais. O presidente terá sete encontros bilaterais até o momento. A lista ainda pode aumentar. Veja quem são:

Emmanuel Macron, presidente da França;

Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha;

Joko Widodo, presidente da Indonésia;

António Guterres, secretário-geral da ONU;

Pham Minh Chinh, primeiro-ministro do Vietnã;

Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália;

Fumio Kishida, primeiro-ministro japonês.

Nas redes sociais, Lula afirmou que a primeira reunião será com Anthony Albanese.

"Chegamos em Hiroshima, para a reunião do G7. A primeira que o Brasil participa desde 2009. A agenda de encontros bilaterais começa amanhã, na madrugada do Brasil. Uma reunião com o primeiro-ministro da Austrália, @AlboMP. E agora boa noite, porque aqui está tarde", escreveu o presidente ao desembarcar no Japão junto da primeira-dama, Janja da Silva.

