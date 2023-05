- Marcelo Camargo/Agencia Brasil O deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira (16/04).

A Corregedoria da Câmara dos Deputados enviou, nesta quinta-feira (18), uma notificação ao deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) sobre o processo de cassação do mandato após a decisão unanime do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) .

Na noite de quarta-feira (17), a Câmara dos Deputados recebeu a notificação do TSE sobre o processo de cassação do deputado . Com a análise da Corregedoria , que é um trâmite formal, o processo será entregue para a Mesa Diretora , responsável por ratificar a decisão.

Dallagnol agora tem cinco dias para apresentar defesa.

"Não haverá análise de mérito, recomendações, nem critérios opinativos. E será dado ao deputado o amplo direito de defesa", disse corregedor da Câmara, Domingos Netto (PSD-CE).

Caso a Corregedoria não consiga encontrar Dallagnol para comunicá-lo da análise formal, a Câmara pode realizar a notificação por meio de um edital.

Até a decisão da Mesa Diretora da Câmara, Deltan continua exercendo o mandato como deputado federal. Ontem, aliás, ele votou contra a urgência do arcabouço fiscal.





Cassação

Uma ação apresentada pela Coligação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e pelo PMN questionou o registro de Deltan para concorrer como deputado. Os motivos foram:

Condenação do Tribunal de Contas da União (TCU) por gastos em passagens e diárias de outros procuradores da Operação Lava Jato.

Dallagnol teria pedido exoneração enquanto era procurador por ser alvo de 15 procedimentos administrativos que poderiam culminar em demissão, aposentadoria ou compulsória.

Para os partidos, ao tentar deixar o cargo antes do resultado dos procedimentos, ele quis burlar a Lei de Inelegibilidade e a Lei da Ficha Limpa.

Dessa forma, por unanimidade, o TSE entendeu que Deltan Dallagnol cometeu irregularidade. "O pedido de exoneração teve o propósito claro e específico de burlar a incidência da inelegibilidade", escreveu o relator do caso, ministro Benedito Gonçalves.

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), a vaga na Câmara será ocupada por Pastor Itamar Paim.

