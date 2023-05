Ricardo Stuckert/PR - 06.05.2023 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante viagem a Londres

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , embarca na quarta-feira (17), para Hiroshima , no Japão . Ele irá participar da reunião de Cúpula do G7 , após 14 anos de ausência de um presidente do Brasil no evento.

Lula foi o último mandatário brasileiro que esteve na reunião do G7, em 2009, quando o encontro aconteceu na Itália, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

O convite ao petista partiu do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. O Japão é o presidente do bloco, que é formado pela Alemanha, Estados Unidos, França, Canadá, Reino Unido, Itália e Japão, além da União Europeia.

O Brasil é um dos países convidados, assim como a Índia, Indonésia, Austrália, Ilhas Comores, Ilhas Cook, República da Coreia e o Vietnã. Representantes do Banco Mundial, da Organização das Nações Unidas (ONU), do Fundo Monetário Internacional e a Agência Internacional de Energia também estarão presentes.

Assuntos de debate no G7

Nesta reunião, os temas tratados serão: a guerra na Ucrânia, inflações econômicas pelo mundo, mudança climática, saúde pública e energia.

Segundo o Itamaraty, Lula irá discutir sobre segurança, saúde, desenvolvimento econômico e sustentável.

“São países de grande importância para o Brasil”, afirmou o embaixador Maurício Lyrio, secretário de assuntos econômicos e financeiros do Itamaraty.

Lula também terá reuniões bilaterais que ainda não foram definidas. O governo brasileiro tenta uma reunião com o chefe da França, Emmanuel Macron.

“Essas bilaterais serão marcadas em parte por interesses mais diretos da relação bilateral, mas pela discussão de temas mais amplos da agenda internacional para os quais esses países convergem em termos de posição por serem países muito afinados em muitos temas da agenda internacional”, disse Lyrio.

Agenda de Lula

Nesta terça-feira (16), o presidente se reúne com os ministros Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública e depois com o vice-presidente e ministro da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin durante a tarde.

Nesta manhã, ele abre o seminário “Transparência e Acesso à Informação: Desafios para uma Nova Década”, no marco dos 11 anos de vigência da Lei de Acesso à Informação (LAI) às 10h e às 11h30 se reúne com o presidente do Paraguai, Santiago Peña, no Palácio do Planalto.

O petista também irá se encontrar com o presidente-executivo da CAF - Banco de Desenvolvimento da América Latina, Sergio Díaz-Granados nesta terça, às 15h00.

Amanhã, Lula embarca para o Japão e deve chegar em Hiroshima entre quinta e sexta-feira (19). A Cúpula do G7 acontece no fim de semana, nos dias 20 e 21.

No sábado, o presidente irá participar da reunião chamada: “Trabalhando para enfrentar crises múltiplas, incluindo alimentação, saúde, desenvolvimento e gênero”. E depois marcará presença na sessão intitulada: “Esforço comum em prol de um planeta sustentável e resiliente, incluindo, clima, energia e meio ambiente”.

No domingo, Lula estará presente na sessão intitulada “Na direção de um mundo próspero, estável e pacífico” e de uma cerimônia de depósito de flores no Memorial da Paz de Hiroshima.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.