Nelson Jr./SCO/STF Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF)

Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ) foi internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, por complicações da Covid-19. Ele está em uma unidade de terapia semi-intensiva.

Recentemente, o ministro do STF foi diagnosticado com bronquite alérgica , o que pode ter agravado o quadro com o resultado positivo para o coronavírus.

Ao iG , o gabinete de Dias Toffoli informou que o ministro passa bem e em breve uma nota será divulgada com os detalhes sobre a saúde do magistrado.

Dias Toffoli é formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ele atuou como advogado durante três campanhas eleitorais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 1998, 2002 e 2006. Em 2007, foi indicado pelo petista para o cargo de Advogado-Geral da União e, em 2009, nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal.

Na última quarta-feira (17), o ministro votou para tornar réus mais 250 denunciados por participar dos atos golpistas que depredaram os prédios dos Três Poderes da República em 8 de janeiro.

Toffoli acompanhou o ministro e relator do caso, Alexandre de Moraes. Até o momento, a Corte já tornou réus 745 dos 1.390 pessoas denunciadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

