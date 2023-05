Reprodução/TV Globo Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa , afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cometerá "um grande erro" se não indicar um ministro ou ministra negra para vaga na Corte.

"Lula foi um ousado ao me nomear. O Brasil ainda vivia o mito da democracia racial. Seria um contrassenso e um paradoxo que, 20 anos depois, quando houve avanço nas políticas de igualdade racial iniciadas no primeiro governo Lula, e que também levaram a iniciativas privadas, que este governo não nomeie pelo menos um negro", disse Barbosa ao Valor Econômico.

Para Joaquim Barbosa, que foi o primeiro e único ministro negro da história da Corte, Lula está se parecendo com Jair Bolsonaro ao fazer "muita propaganda".

"É preciso sentar e, com moderação, tomar as decisões importantes para o país sem necessidade de todo esse foguetório", opinou ele.

O ex-ministro ainda disse que o chefe da Justiça, Flávio Dino, realiza "shows semanais" e que o governo atual deveria ter "um contraste com a balbúrdia anterior. Um país que está saindo da truculência dramática como foi o governo Bolsonaro merece um pouco mais de calmaria", declarou.

Vaga no Supremo

O STF tem uma vaga a ser preenchida há mais de um mês , quando o ministro Ricardo Lewandowski se aposentou no dia 11 de abril . A demora não é comum, mas pessoas próximas ao presidente suspeitam de que Lula esteja segurando o nome de Cristiano Zanin enquanto articula em conjunto com senadores a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e no plenário do Senado. Essa votação será a primeira a testar o tamanho real da base do petista na Casa Alta.

Segundo o colunista do iG , Daniel Cesar, Lula disse a aliados, na semana passada, que bateu o martelo para Zanin . O advogado defendeu o petista enquanto o ex-presidente estava na prisão em Curitiba. Ele conseguiu absolvição pelo próprio Supremo.

