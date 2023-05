Reprodução/Instagram 06.05.2023 Ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro

A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, solicita o descarte de áudios e quebras de sigilo bancário no inquérito que investiga depósitos em espécie de despesas da primeira-dama Michelle Bolsonaro .

Ainda, a vice-PGR pede ao ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF) a retirada desse material, que está incluído em dois outros inquéritos. Ela solicita também o arquivamento do caso.

Os áudios foram descobertos pela Polícia Federal , que tiveram autorização da Justiça para investigar se houve depósitos em espécie realizadas por ajudantes de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro .

A PF identificou que Mauro Cid realizou diversos pagamentos em dinheiro vivo para Michelle Bolsonaro. A operação policial trabalha com a suspeita de um possível esquema de desvio de recursos e rachadinha no Palácio do Planalto durante a gestão do ex-presidente do Brasil.

Nos áudios, Cid estava preocupado com a descoberta da forma de pagamento. Ele está preso desde o último dia 3 de maio suspeito de articular um esquema de fraude em certificados de vacinação durante a pandemia da Covid-19 .

Segundo as informações obtidas pelo colunista Aguirre Talento, do UOL, Cid ainda disse que tinha medo das transações serem interpretadas como rachadinha.

De acordo com a PF, ocorreram seis depósitos para a ex-primeira-dama no período de 8/3/2021 até 12/05/2021. O s repasses chegam a R$ 8.600,00. A investigação aponta ainda que os depósitos de Cid a Michelle usavam um método comum nos casos de rachadinha feitos para dificultar a identificação de irregularidades: eram fracionados e em valores pequenos.

"Esses depósitos ocorreram predominantemente de forma fracionada, ou seja, o depositante ao invés de utilizar um único envelope com a quantia desejada, fracionou o valor total em dois envelopes distintos, realizando os depósitos de forma sucessiva em curto espaço temporal (minutos)", afirma a investigação.

Os advogados Bernardo Fenelon e Bruno Buonicore, de Mauro Cid, informaram ao Globo que, “por respeito ao STF, todas as manifestações defensivas serão feitas nos autos do processo”.

Fábio Wajngarten, assessor e advogado de Bolsonaro, afirmou que os depósitos em espécie eram feitos para proteger os dados do ex-presidente. Ele criticou ainda a matéria do UOL sobre o caso. "Seria bom e justo incluir na matéria os valores encontrados. Seria bom também a matéria dizer como dados não relacionados ao que resultou na quebra telemática dos envolvidos foram publicitados. Não há nada de ilegal nas transações efetuadas", publicou no Twitter.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.