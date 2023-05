Reprodução Cristiano Zanin cuidou da defesa de Lula na Operação Lava Jato

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já escolheu Cristiano Zanin para a vaga aberta no STF (Supremo Tribunal Federal). O presidente avisou seus aliados mais próximos nesta segunda-feira (8) que o martelo foi batido.

Zanin era o preferido de Lula desde antes das eleições e chegou a ser atacado por Jair Bolsonaro (PL), no período eleitoral, por conta da ligação entre o então candidato e o pretenso ministro do STF. O advogado defendeu Lula durante todo o processo que levou o político à prisão e consequente absolvição pelo próprio Supremo.

Nas últimas semanas o nome de Zanin havia perdido força por conta da resistência que aliados do governo tinham com o nome dele. Houve quem garantisse que havia risco da indicação ser barrada no Senado, o que configuraria uma grande derrota política de Lula. Por isso houve a demora na escolha porque o presidente acionou seu núcleo duro para conversar com senadores e fazer contas.

Nos cálculos de pessoas próximas do presidente, Zanin será aprovado com folga. Embora não seja o nome predileto dos senadores, a base governistas vai garantir que ele seja o próximo ministro do STF. Uma pessoa do Planalto afirmou que a indicação de Lula deve ser confirmada nos próximos dias e já enviada ao Senado para os trâmites legais.

Desde que Ricardo Lewandowski anunciou a aposentadoria, Zanin era o favorito para assumir a vaga, mas houve campanha contra ele entre gente próxima do presidente. Para alguns membros, inclusive dentro do PT, a indicação do advogado que lutou pela inocência de Lula poderia não pegar bem. Embora tenha ouvido todos, no fim, o presidente decidiu por sua própria cabeça .