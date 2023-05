Ricardo Stuckert/PR - 11.05.2023 Presidente Lula discursa ao lado de ministros e autoridades da Bahia

Nos primeiros meses do mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem priorizado a política externa com viagens estratégicas e o objetivo de reinserir o Brasil no contexto mundial . No entanto, de tempos em tempos o petista tem tentado balancear isso com eventos públicos que visam aumentar a sua popularidade no país.

Em uma viagem ao Nordeste esta semana, Lula resolveu discursar para um grande número de pessoas e, em tom de comício eleitoral, atacar adversários políticos.

Na quinta-feira (11), o público em Salvador, na Bahia, viu o presidente usar a maior parte do seu discurso para fazer política e deixar o tema do evento em segundo plano.

Rodeado por aliados, o mandatário falou sobre a força eleitoral do Partido dos Trabalhadores na Bahia e agradeceu os eleitores: “Eu devo à Bahia muita gratidão porque em toda eleição na Bahia eu ganhei no primeiro turno” , disse Lula, que chamou o adversário ACM Neto (União Brasil) de “Grampinho”, além de dizer que os empresários do agronegócio paulista são “fascistas” e “maus-caracteres” ao se referir a polêmica envolvendo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em um evento que era patrocinado pelo governo federal e que recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Nesta sexta-feira (12), Lula deve continuar com a tom em sua primeira visita ao Ceará durante este terceiro mandato. Além da capital Fortaleza, o presidnete pretende visitar a cidade de Crato, no interior do estado, para anunciar ações do governo federal.

Em Fortaleza, o petista deve assinar a lei que prevê R$ 7,3 bilhões em recursos para bancar o novo piso salarial da enfermagem, além de lançar o programa Escolas de Tempo Integral, que pretende destinar R$ 4 bilhões a estados e município.

Lula segue acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo atual chefe do Executivo estadual, Elmano de Freitas (PT).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.