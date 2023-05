MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente da República





Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta sexta-feira (12), que pretende processar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após ataques feitos pelo petista ao ex-chefe do Executivo do Brasil na última quinta-feira (11).

O político de direita disse que serão movidas duas ações contra o atual presidente da República: uma em decorrência de uma fala sobre Bolsonaro ter uma mansão na Califórnia (EUA) em nome do Coronel Cid, e outra por conta de uma declaração sobre Jair ser o culpado por 300 mil mortes causadas pela pandemia de Covid-19 no Brasil. As informações foram divulgadas pela CNN.

Nas suas redes sociais, Fabio Wajngarten, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, compartilhou um vídeo de Lula falando sobre a mansão localizada nos Estados Unidos e afirmou que a equipejurídica do ex-presidente "já está tomando as decidas providências".





"Luula afirma que o Pr @jairbolsonaro tem uma casa de 8 milhões de dólares nos EUA. A equipe jurídica do Pr já está tomando as devidas providências para o reparo de mais uma mentira. Fica cada dia mais evidente seu descontrole, seu sentimento único de vingança, em detrimento de cuidar do Brasil e de sua população", escreveu em um post realizado na sua conta oficial do Twitter.

Fica cada dia mais evidente seu descontrole, seu sentimento único de vingança, em detrimento de… pic.twitter.com/NpMQ7FyO0a — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) May 12, 2023





Ataques feitos por Lula

Ambos os ataques feitos pelo atual chefe do Executivo foram realizados durante um evento realizado em Salvador (BA) em razão da assinatura do Decreto de Regulamentação da Lei Paulo Gustavo.

Em um primeiro momento, o petista citou a "casa de 8 milhões de dólares" de Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e classificou o ex-presidente como "paladino da discórdia".

"Agora mesmo acabaram de descobrir uma casa de 8 milhões de dólares do, como é que chama ele? Do ajudante de ordem do Bolsonaro [...] Certamente uma casa de 8 milhões de dólares não é para o ajudante de ordem, certamente é para o paladino da discórdia, da ignorância, do negacionismo", disse Lula.

Na outra fala, o presidente disse que, das 700 mil pessoas que morreram por conta da Covid-19 no país durante a pandemia, 300 mil foram por culpa do que ele definiu como "governo negacionista que não teve a menor sensibilidade de respeitar a ciência".

