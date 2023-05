Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Zé Trovão (PL-SC), deputado federal





A defesa de Zé Trovão (PL-SC), deputado federal , informou nesta sexta-feira (12) que o ministro Alexadre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou as medidas cautelares às quais o parlamentar estava submetido.

Com essa decisão, Marcos Antônio Pereira Gomes não precisa mais utilizar tornozeleira eletrônica e poderá voltar a usar as suas redes sociais. O processo contra o bolsonarista corre em sigilo de Justiça.

Zé trovão é investigado no âmbito do Inquérito 4879, que investiga atos antidemocráticos antes mesmo da realização das mainfestações golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro deste ano, em Brasília.





O parlamentar do PL, por exemplo, é alvo do STF sendo apontado como organizador de paralisações de caminhoneiros no feriado do 7 de setembro de 2021. Na época, ele teve a prisão decretada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e passou cerca de 40 dias foragido no México.

Quando retornou ao Brasil, no fim de outubro do mesmo ano, Zé Trovão se entregou à Polícia Federal e permaneceu preso até o fim de dezembro, quando obteve autorização para prisão domiciliar seguindo medidas cautelares.

