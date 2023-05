Ricardo Stuckert / Governo Federal - 05.05.2023 Lula se reúne com primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak

Nesta sexta-feira (5), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, em Londres . Os líderes se reuniram no escritório de Sunak por volta das 16h do horário local (12h no horário de Brasília).

A comitiva de Lula chegou na residência de Downing Street por volta de 15h55 no horário local (11h55 no horário de Brasília). Na área reservada para autoridades também estava o assessor especial da Presidência Celso Amorim.

Entre os assuntos discutidos por Lula e Sunak , estão o comércio entre o Brasil e o Reino Unido, a cooperação tecnológica e a questão ambiental, voltada para a contribuição do país a programas de combate ao desmatamento na Amazônia.

Lula chegou à Inglaterra ainda na manhã desta sexta-feira e fez a viagem para participar da cerimônia de coroação do rei Charles III, que acontece neste sábado (6). Ele desembarcou no país por volta das 7h40 da manhã, do horário de Brasília.

Lula recebeu um convite para participar, à noite, de uma recepção oferecida pela família real britânica no Palácio de Buckingham.

A coroação do rei Charles III e da rainha consorte Camilla ocorrerá na Abadia de Westminster, às 10h, na manhã de amanhã. O evento será conduzido pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby.

Com 74 anos, Charles se tornou rei em 8 de setembro de 2022, quando morreu a rainha Elizabeth II, sua mãe, que ficou no poder por 70 anos. O rei será o 40º monarca a receber a coroa na Abadia de Westminster, em uma cerimônia religiosa que é feita há mais de 900 anos. Além de ler o juramento, no evento, Charles será ungido com óleos aromáticos, em uma cerimônia envolvendo músicas e leituras, como parte da tradição.

Desde o início do mandato, Lula tem realizado viagens com o objetivo de relançar as relações diplomáticas do Brasil com outros países. O mandatário já viajou para Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal e Espanha.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.