O Rei Charles III e a rainha consorte, Camilla serão coroados na Abadia de Westminster neste sábado (6) . O evento irá até segunda-feira (8) com 2 mil convidados para acompanhar a cerimônia presencialmente. Segundo a imprensa britânica, o evento custará cerca de 100 milhões de libras (R$ 625 milhões).

Os três dias de celebração trarão destaque para o estímulo a ações de voluntariado no Reino Unido , além de ser a primeira coroação em 70 anos. A última foi da mãe de Charles III, a rainha Elizabeth II, que morreu em 8 de setembro de 2022, aos 96 anos.

6 de maio

No sábado, às 6h (2h no Brasil), ocorrerá o primeiro ato. Charles III e Camila irão percorrer o trajeto do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster ao lado de aproximadamente mil militares do Regimento Montado da Cavalaria Doméstica.

Logo depois acontece a chegada dos convidados, às 9h30 (5h30 no Brasil). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estará presente na cerimônia .

Às 10h20 (6h20 no Brasil) terá início a procissão de Charles III e Camilla, que percorrerão 2,3km do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster. Como transporte, eles utilizarão a carruagem do Jubileu do Diamante, construída para o 60º aniversário de Elizabeth II.

Às 11h (7h no Brasil) a cerimônia na Abadia irá começar. Nessa etapa, o arcebispo de Canterbury irá coroar Charles III e Camilla. Pela tradição, haverá o reconhecimento, juramento, unção, investidura e a entronização do rei.

O rei e a rainha ainda tomarão a Sagrada Comunhão no fim da cerimônia.

Às 13h (9h no Brasil), o rei a rainha devem retornar ao Palácio de Buckingham em uma carruagem de ouro do ano de 1830.

Como de costume, os novos coroados irão cumprimentar a população da varanda do Palácio de Buckingham às 14h (10h30 no Brasil).

7 de maio

Ao meio-dia, haverá um “Grande Almoço da Coroação” no Reino Unico, com aproximadamente 3 mil ruas fechadas para as celebrações. Haverá ainda, a partir das 19h (15h no Brasil) apresentações musicais no gramado leste do Castelo de Windsor. Lionel Richie, Katy Perry, Andrea Bocelli, Alexis Ffrench e a banda Take That.

O "Coral da Coroação", composto por refugiados da Grã-Bretanha, grupos de canto LGBTQIAP+ e pessoas surdas, também irá se apresentar no evento.

8 de maio

No último dia de evento, que será feriado nacional, haverá o Big Help Out, incentivo à população para o voluntariado. O movimento conta com mais de 1.500 instituições de caridade e será uma forma de homenagear o “tempo de serviço público” de Charles III antes de se tornar rei.





Rei Charles III

Charles nasceu no dia 14 de novembro de 1948, no Palácio de Buckingham às 21h14. De acordo com as normas britânicas, ele era identificado oficialmente como His Royal Highness Prince Charles Philip Arthur George, Prince of Wales, Duke of Cornwall, Duke of Rothesay, Duke of Edinburgh, Earl of Chester, Earl of Carrick, Earl of Merioneth, Baron of Renfrew, Baron Greenwich, Lord of the Isles and Great Steward of Scotland, KG, KT, GCB, OM, AK, QSO, CC, PC, ADC.

Com a morte do pai, príncipe Phillip, em abril de 2021, Charles assumiu o título de Duque de Edimburgo.

Atualmente com 74 anos, Charles se preparou por sete décadas para assumir o trono, tempo este que a mãe, Elizabeth II, chefiou o Reino Unido e outras nações. Ele é o monarca mais velho a assumir a coroa.

O novo Rei é casado desde 2005 com Camilla, a Duquesa de Cornualha, que agora se torna Rainha Consorte. Charles foi casado primeiramente com a falecida Princesa Diana, mãe de seus filhos, William e Harry.

