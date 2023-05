Montagem iG / Imagens: Ricardo Stuckert/PR e Simon Dawson / No 10 Downing Street Lula vai comparecer à coroação de Charles III

Na noite desta quinta-feira (4), o presidente Luiz Inácio da Silva (PT) embarca para o Reino Unido para participar da cerimônia de coroação do Rei Charles III, marcada para ocorrer no próximo sábado (6). O mandatário vai viajar antes do evento para cumprir outros itens da agenda, como o encontro com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak.

Lula deve chegar a Londres por volta das 12h de sexta-feira (5), no horário local, e seu primeiro compromisso, segundo o Ministério das Relações Exteriores, será um encontro com o premiê britânico .

Apesar da reunião entre os líderes, não há previsão de assinatura de acordos ou termos de cooperação.

No encontro, eles devem reforçar parcerias já existentes, como o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 e a participação do Reino Unido em programas de combate ao desmatamento da Amazônia. Recentemente, o Brasil também fechou acordos para a compra de navios-patrulha para a Marinha.

Após a reunião com Sunak, às 17h, o presidente vai seguir a agenda para a recepção no Palácio de Buckingham, onde a família real vai receber autoridades do mundo todo.

No sábado, às 11h, Lula participará da cerimônia de coroação de Charles III , na Abadia de Westminster.

Com 74 anos, Charles se tornou rei em 8 de setembro de 2022, quando morreu a rainha Elizabeth II, sua mãe, que ficou no poder por 70 anos. O rei será o 40º monarca a receber a coroa na Abadia de Westminster, em uma cerimônia religiosa que é feita há mais de 900 anos. Além de ler o juramento, no evento, Charles será ungido com óleos aromáticos, em uma cerimônia envolvendo músicas e leituras, como parte da tradição.

