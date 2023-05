redacao@odia.com.br (IG) Lula viaja a Londres nesta quinta-feira para coroação do rei Charles III

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Londres nesta sexta- feira (5) para sua participação na cerimônia de coroação do rei Charles III, que acontece neste sábado, 6 de maio.

Lula tem uma agenda privilegia e também participará da recepção real no Palácio de Buckingham com outros chefes de Estado convidados.

Antes da recepção imperial, Lula participa de um encontro diplomático em uma reunião com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, onde deve discutir a relação entre os países. Os ponto principais da reunião serão questões como transição energética, saúde, defesa e preservação ambiental .

Disputa por assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas

O encontro bilateral não envolverá assinaturas de acordos, mas servirá para fortalecer a parceria entre o Brasil e o Reino Unido em importantes foros internacionais, como a campanha do Brasil para ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas .

Comércio entre as duas nações

O comércio bilateral entre os dois países cresceu 15% em 2022, totalizando US$ 6,5 bilhões. O Brasil exportou US$ 3,7 bilhões em bens para o Reino Unido, enquanto importou US$ 2,8 bilhões . O setor de extração, financeiro e de transporte são os que mais recebem investimentos britânicos no país.

Coroação do rei Charles III

Aos 74 anos, Charles III assumiu o trono após a morte da rainha Elizabeth II , sua mãe, em setembro de 2022.

Lula e Charles conversaram por telefone em março de 2023, principalmente sobre questões ambientais.

Arquivo/Divulgação O então Príncipe Charles em encontro com Lula (2003)

O evento de coroação ocorrerá na Abadia de Westminster e contará com a presença de centenas de líderes estrangeiros, incluindo aqueles dos países do Commonwealth . A segurança será reforçada e 30 mil policiais estarão nas ruas de Londres durante o evento.

