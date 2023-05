Ricardo Stuckert/PR Lula ao lado de Alberto Fernández, presidente da Argentina





O presidente Luiz Inácio Lula da SIlva (PT) convidou os líderes de países da América do Sul a participarem de uma reunião em Brasília, no dia 30 de maio. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o intuito do encontro e realizar um diálogo franco com as nações sul-americanas.

"O propósito da reunião é promover um diálogo franco entre todos, com vistas a identificar denominadores comuns, discutir perspectivas para a região e reativar a agenda de cooperação sul-americana em áreas-chave, como saúde, mudança do clima, defesa, combate aos ilícitos transnacionais, infraestrutura e energia, entre outros", informou o Itamaraty em comunicado .

"Como indicou o Presidente da República aos seus pares regionais, 'é imperioso que voltemos a enxergar a América do Sul como região de paz e cooperação, capaz de gerar iniciativas concretas para fazer frente ao desafio, que todos compartilhamos e almejamos, do desenvolvimento sustentável com justiça social'", complementou o ministério em nota.





Desde que voltou ao posto de chefe do Executivo brasileiro, o petista vem realizando um movimento de reaproximação com os países sul-americanos, dado que no mandato de Jair Bolsonaro (PL) houve um distanciamento diplomático destas nações.

Uma das relações que mais vem sendo estreitada é com a Argentina. Lula teve como primeiro compromisso no exterior uma visita ao presidente Alberto Fernández, em Buenos Aires e, nesta terça-feira (2), o líder argentino veio ao Brasil para discutir pautas econômicas com o líder brasileiro.

