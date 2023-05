Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 21/06/2022 Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro

Ao Supremo Tribunal Federal (STF), os advogados do ex-ministro da Justiça Anderson Torres disseram que não se opõem ao pedido de 42 senadores para visitá-lo na prisão . A defesa de Torres alega que o encontro com os parlamentares pode ajudá-lo com a "profunda depressão".

Um grupo de senadores apresentou ao ministro do STF Alexandre de Moraes na última semana um pedido para fazer uma visita a Torres "por razões humanitárias". Moraes, que foi o responsável por determinar a prisão do ex-ministro, questionou a posição da defesa antes de analisar a solicitação.

Entre os senadores que pediram para realizar a visita, a maioria é da oposição ao governo federal. Nomes como Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Sergio Moro (União Brasil-PR), Ciro Nogueira (PP-PI), Rogério Marinho (PL-RN) e Hamilton Mourão (Republicanos-RS) assinaram o pedido, além de membros de partidos de base, como Chico Rodrigues (PSB-RR).

Na petição ao STF, os advogados disseram que "em um primeiro momento" foram contrários a visitas de políticos, "seja para evitar eventual politização do caso; seja em função do seu delicado estado de saúde". Eles afirmaram que "o ato de solidariedade" demonstrado pelos parlamentares, no entanto, "talvez contribua para sua convalescença", "especialmente em uma conjuntura na qual o requerente sofre de profunda depressão ".

A defesa de Torres sugeriu que, caso a visita seja autorizada, ela seja dividida em blocos de no máximo cinco parlamentares.

